Tempo abafado e com previsão de chuva marca esta segunda-feira

A segunda-feira (16 de novembro) será marcada por temperaturas elevadas, sensação de abafamento e possibilidade de chuva na região. A previsão indica períodos de sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva principalmente durante a tarde e a noite.

De acordo com a previsão meteorológica, os termômetros devem registrar temperaturas entre 21°C e 31°C. A combinação de calor e umidade deve manter a sensação de tempo abafado ao longo do dia.

Segundo dados do Simepar, a probabilidade de chuva para esta segunda-feira é de 66%, com previsão de precipitação acumulada de aproximadamente 1,7 milímetro. A umidade relativa do ar pode variar entre 63% e 99%.

A orientação é para que a população fique atenta às mudanças nas condições do tempo, especialmente no período da tarde e da noite, quando há possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.