PRF registra atropelamento com morte na noite deste domingo em Sarandi

Um pedestre, homem sem documentos de identificação, morreu no local

Por volta de 20h15 deste domingo (03), no km 184,5 da BR 376, no município de Sarandi-PR, ocorreu um acidente do tipo atropelamento de pedestre.

Uma carreta, carregada com aproximadamente 30 toneladas de arroz, que havia saído do interior de São Paulo e tinha como destino Maringá, era conduzida por um homem de 51 anos, e em determinado momento deparou-se com pedestre que, de forma abrupta, saiu do canteiro central e adentrou à pista de rolamento. Chovia na hora do acidente e o condutor da carreta não conseguiu evitar a colisão.

Houve interdição de rodovia por cerca de três horas, no sentido Marialva-Maringá, sendo o trânsito desviado para via marginal em Sarandi.

O corpo foi encaminhado ao IML de Maringá-PR, onde será realizada sua identificação.

O condutor da carreta não se feriu. Ele foi submetido a teste de alcoolemia que não indicou a presença de álcool. Ele prestou esclarecimentos no local e foi liberado.

Equipes de concessionária Viapar e da Polícia Científica também compareceram ao local.

A carreta, sem irregularidades, foi liberada no local do acidente.

A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito e o remeterá à autoridade policial.