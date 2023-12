Rivelino Polícia busca viabilizar recursos para Segurança Pública

O Sargento da Polícia Militar Rivelino conhecido no município como Rivelino Polícia, juntamente com empresários de Mandaguari, visitaram o Pelotão de Polícia de Mandaguari, no qual foram recepcionados pelo comandante, sargento Barbieri, que mostrou toda a estrutura para os membros da Comunidade, e apresentar toda a reforma que está ocorrendo no local.

Estiveram junto com o Rivelino Polícia, Ricardo Campana (Laboratório Santa Terezinha); Gustavo Maqueda (Eletro Mandaguari); Juliano Lobato (representando André Ramon da ASL Internet); Vinicius Ferreira, Sebastião Dionísio (ASF Mandaguari Serviços e Laboratório Santa Terezinha), além do diretor do Detran de Mandaguari Sergio Ferreira (Mandaguari Online e ASF Mandaguari Serviços) e Fernando Damas (Correio de Notícias).

Empenhado em ajudar nas melhorias que estão ocorrendo no Pelotão, além das diversas demandas, Rivelino Polícia comentou com os policiais militares que está em conversa com os deputados estaduais de seu grupo, em que está buscando recursos de emendas parlamentares para melhorar a Segurança Pública da cidade. “Estamos conversando com os deputados Tiago Amaral, Do Carmo, Alexandre Curi, entre outros, para que encaminhem recursos para a nossa cidade, e que viabilizem, através de nosso pedido, para aumentar o número de efetivos do Pelotão, além de uma ampla reforma no espaço do Pelotão. As nossas conversas já estão bem adiantadas e esperamos já em 2024, a Segurança Pública de Mandaguari ganhar e muito, oferecendo maior segurança à nossa população”, disse Rivelino Polícia.

“Temos que parabenizar nossa gloriosa Polícia Militar pelo trabalho que desenvolve em nossa cidade. Nossos policiais são guerreiros e mesmo com poucos recursos, buscam realizar o melhor trabalho. Quero parabenizar ao sargento Barbieri pelo empenho em seu comando e com o auxílio de todos os Policiais Militares do Pelotão e com 4 meses aqui em nossa cidade já está fazendo uma transformação no espaço do Pelotão”, comentou.

Durante a visita, Sergio Ferreira, juntamente com Sebastião Dionísio e André Ramon se comprometeram a doar móveis planejados, através da ASF Mandaguari Serviços e ASL Internet para melhorar o atendimento interno e presencial do Pelotão da PM.

Por Fernando Damas. ( Correio de Noticiais ).