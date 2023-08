Susto em CMEI de Sarandi

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas no início da tarde desta quinta-feira, 10 de agosto, devido a um princípio de incêndio em um estabelecimento de ensino.

De acordo com informações das autoridades, o incidente ocorreu no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Padre Reginaldo de Lima, localizado em Sarandi.

Segundo relatos dos socorristas, o incêndio teve início após a retirada de um enxame de abelhas que estava em um toldo da instituição. Durante o processo de remoção dos insetos, foi utilizado fogo, o que acabou resultando em um pequeno foco de incêndio na estrutura.

Diante do risco iminente, o CMEI foi evacuado e os alunos foram direcionados para um local seguro. Os funcionários do local acionaram rapidamente os bombeiros, porém, quando eles chegaram, o fogo já havia sido controlado. Moradores do bairro também ajudaram no combate às chamas utilizando extintores.