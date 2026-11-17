A ocorrência foi descoberta depois que um motoboy que passava pelo trecho avistou uma motocicleta caída em meio à vegetação. Desconfiado da situação, ele acionou a Polícia Militar, que foi até o local e iniciou as buscas, encontrando o corpo próximo ao veículo.
Segundo as informações apuradas, a vítima aparentava ter pelo menos 40 anos e estava usando capacete. O corpo apresentava avançado estado de decomposição, indicando que o homem poderia estar no local há aproximadamente dois ou três dias.
A motocicleta encontrada junto ao corpo estava sem placa. Uma das suspeitas é de que o motociclista tenha perdido o controle da direção em uma curva, atingido o guard-rail e, na sequência, caído na ribanceira.
Equipes da Polícia Científica estiveram no local para realizar a perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Maringá para identificação e exames.
As circunstâncias do caso serão investigadas pelas autoridades.
Fonte: GMC Online