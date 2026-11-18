Uma mulher de 33 anos ficou ferida após ser atingida por um golpe de faca durante uma briga na noite de terça-feira (17), na Avenida Romeu Domingues de Oliveira, em São Pedro do Ivaí.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando flagrou duas mulheres em luta corporal na via pública. No momento da abordagem, a vítima estava caída no chão, enquanto a outra envolvida, de 44 anos, permanecia com uma das pernas sobre o tórax dela.

Os policiais intervieram para interromper as agressões e constataram que a mulher de 33 anos apresentava um ferimento provocado por arma branca na região do tórax, próximo à mama esquerda.

Questionada pela equipe, a mulher de 44 anos admitiu ter entrado em luta corporal com a vítima e confessou que desferiu um golpe de faca durante a briga. Ela afirmou inicialmente que a lâmina teria permanecido cravada no corpo da outra mulher, porém o objeto não foi encontrado posteriormente, nem no corpo da vítima nem nas proximidades do local.

A mulher ferida recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada ao Hospital Municipal de São Pedro do Ivaí. Após avaliação médica, devido à gravidade do ferimento, precisou ser transferida para o Hospital da Providência, em Apucarana, onde receberia atendimento especializado.

A mulher de 44 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul, onde ficou à disposição da Justiça para as providências cabíveis.

O caso foi registrado pela Polícia Militar como lesão corporal, com suspeita de tentativa de homicídio.