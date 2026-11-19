Uma ocorrência de desentendimento entre um casal mobilizou a Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (19), na Rua Anibele Mareze, região central de Cambira.

De acordo com informações da PM, a equipe foi acionada por volta das 3h20, após uma mulher informar que estaria sendo agredida pelo marido.

No local, a mulher relatou aos policiais que o marido havia saído de casa por volta das 3h para comprar drogas e retornado alguns minutos depois. Segundo ela, após ser questionado, o homem ficou exaltado e passou a desferir socos contra um aparelho de televisão, que acabou danificado. Durante a ação, ele sofreu um corte no antebraço.

Ainda conforme o relato, o homem também teria pegado algumas roupas da mulher e as jogado para fora da residência.

Inicialmente, a solicitante informou que estava sendo agredida, mas, durante o atendimento policial, esclareceu que não havia sofrido agressões físicas. Ela também afirmou que não tinha interesse em representar contra o marido, destacando os danos causados ao televisor.

Na sequência, os policiais foram até o posto de saúde, onde receberam a informação de que um homem de 42 anos havia procurado atendimento com um ferimento no braço. Conforme informado pela equipe de saúde, ele seria encaminhado à UPA de Apucarana para realizar uma sutura no antebraço.

As partes foram orientadas pela Polícia Militar quanto aos procedimentos cabíveis.