Uma mulher de 45 anos ficou ferida após um acidente envolvendo uma bicicleta e uma picape Volkswagen Saveiro, na manhã desta quarta-feira (18), em Arapongas, no norte do Paraná.

A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Tico-Tico-Rei e Grumara. Conforme as informações apuradas pelo TNOnline, a ciclista seguia pela Rua Tico-Tico-Rei, no sentido da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), quando foi atingida pela picape.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser mobilizadas inicialmente, pois as primeiras informações indicavam um possível atropelamento com fratura exposta. No entanto, ao chegar ao local, as equipes constataram que a situação não apresentava a gravidade inicialmente informada.

Com o impacto, a mulher caiu sobre a perna esquerda e apresentou suspeita de fratura fechada, principalmente na região do tornozelo.

Após receber os primeiros atendimentos e ser estabilizada pela equipe do Samu, a ciclista foi encaminhada a uma unidade hospitalar da região para a realização de exames e avaliação médica.

As circunstâncias do acidente não foram detalhadas.