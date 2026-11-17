Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos foi registrado no início da manhã desta terça-feira (17), em um cruzamento da Rua Afonso Dias do Nascimento, no Residencial Massa, em Jandaia do Sul.

Com a força do impacto, um dos veículos acabou invadindo o quintal de uma residência e atingiu o muro do imóvel.

Equipes da Brigada Comunitária e do SAMU foram acionadas para atender a ocorrência. Três pessoas, entre elas duas crianças, receberam atendimento no local.

A princípio, ninguém sofreu ferimentos graves.