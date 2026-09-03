Corrida da Aventura: Atleta de Mandaguari conquista vice-campeonato

Pamela Vendramini conquistou o vice-campeonato paranaense de Corrida de Aventura durante uma competição realizada em Piraquara.

Representando o Quarteto Carcará, Pamela encarou um percurso de 85 quilômetros em meio à Mata Atlântica. A prova exigiu dos competidores preparo físico, resistência, estratégia, capacidade de navegação e, principalmente, integração entre os integrantes da equipe.

O desafio teve um significado especial para a atleta mandaguariense, já que foi o percurso mais longo de sua carreira na modalidade. Mesmo diante da extensa distância e das dificuldades naturais encontradas ao longo do trajeto, Pamela conseguiu completar a prova e garantiu a segunda colocação no Campeonato Paranaense.

O resultado destaca a trajetória da atleta de Mandaguari na Corrida de Aventura e o trabalho de preparação necessário para enfrentar competições de longa duração, que combinam esforço físico, planejamento, orientação e trabalho em equipe.

A conquista coloca novamente o nome de Mandaguari em evidência no cenário esportivo paranaense.