Uma declaração feita pela vereadora Giselli Bianchini (PL), de Maringá, no norte do Paraná, ganhou grande repercussão nas redes sociais após a parlamentar afirmar, durante discurso na Câmara Municipal, que aviões estariam pulverizando o céu para provocar chuvas, vendavais e tornados na Região Sul do Brasil.

O vídeo do pronunciamento viralizou na internet. Durante sua fala na tribuna, a vereadora disse ter observado aeronaves passando pelo céu de Maringá antes da chegada de tempestades, deixando rastros semelhantes a nuvens.

“Eu não vi ninguém, nenhum parlamentar, falar sobre isso: aviões que estão passando aqui no céu de Maringá, antes das tempestades, como se pulverizando ali o céu com uma nuvem”, declarou.

A parlamentar também questionou se a situação seria realmente uma teoria da conspiração, relacionando a passagem das aeronaves ao escurecimento do céu e ao início das chuvas, seguidas por vendavais e tornados.

Giselli ainda afirmou que os estados do Sul poderiam estar sendo alvo dessas supostas ações por concentrarem áreas de terras produtivas. Ela cobrou uma investigação sobre possíveis interferências humanas nos fenômenos climáticos.

A declaração ocorre em um momento de preocupação com os eventos climáticos extremos registrados na região. No início de novembro, Maringá foi atingida por um tornado classificado como categoria F2, que provocou a queda de árvores e postes, danos em imóveis e deixou diversos bairros sem energia elétrica por vários dias. Na ocasião, a prefeitura decretou estado de calamidade pública.

Em contraponto à hipótese apresentada pela vereadora, o TNOnline destaca que a Região Sul vem sendo uma das áreas mais afetadas pelos efeitos do fenômeno climático conhecido como “Super El Niño”, associado ao aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial.

O pronunciamento gerou debates e questionamentos nas redes sociais, principalmente pela associação entre a passagem de aviões e a ocorrência de fenômenos meteorológicos extremos.

As informações são do TnOnline