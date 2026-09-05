Carro bate na traseira de carreta na BR-376, em Jandaia do Sul

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Uma colisão traseira foi registrada por volta das 19h30 deste sábado (5), na BR-376, nas proximidades da Sociedade Rural de Jandaia do Sul.
De acordo com as informações, um Peugeot colidiu na traseira de uma carreta. Os dois veículos seguiam no sentido Mandaguari quando ocorreu o acidente.
Equipes da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul e da CCR Motiva foram acionadas e atenderam à ocorrência.
Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.
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