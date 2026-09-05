Carro bate na traseira de carreta na BR-376, em Jandaia do Sul
Uma colisão traseira foi registrada por volta das 19h30 deste sábado (5), na BR-376, nas proximidades da Sociedade Rural de Jandaia do Sul. De acordo...
Motorista sem CNH é preso após dirigir em zigue-zague e apresentar alto índice de...
Um homem que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (5), em Arapongas, no Norte do...
Touro de rodeio escapa e mata mulher em Barbosa Ferraz
Uma mulher morreu na noite desta sexta-feira (4) após ser atingida por um touro que escapou durante os preparativos para um rodeio em Barbosa...
Homem é preso em Jandaia do Sul durante operação da Polícia Civil contra fraude...
Um homem foi preso nesta sexta-feira (4), em Jandaia do Sul, durante uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) que investiga uma suposta...
Homem é morto com mais de dez facadas na frente da mãe em Sarandi
Um homem foi morto com mais de dez golpes de faca na tarde desta sexta-feira (4), no Jardim Verão, em Sarandi, na região metropolitana...
Empregada doméstica é encontrada morta em piscina de residência em Maringá
Uma empregada doméstica foi encontrada morta dentro da piscina de uma residência na tarde desta quinta-feira (3), em Maringá, no norte do Paraná. O...
PRF reforça fiscalização nas rodovias federais do Paraná durante o feriado da Independência
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçará o policiamento e a fiscalização nas rodovias federais do Paraná durante o feriado da Independência, entre os dias...
Ônibus interestadual é assaltado durante a madrugada na PR-317, em Floresta
Um ônibus interestadual foi alvo de um assalto na madrugada desta quinta-feira (3), na rodovia PR-317, em Floresta, na região de Maringá. O veículo...