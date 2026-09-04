Empregada doméstica é encontrada morta em piscina de residência em Maringá

Uma empregada doméstica foi encontrada morta dentro da piscina de uma residência na tarde desta quinta-feira (3), em Maringá, no norte do Paraná. O caso aconteceu na Rua Irmã Isabel Padiema, no Jardim Liberdade, e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações apuradas pelo Plantão Maringá, a mulher trabalhava na residência e foi localizada por um dos moradores do imóvel. O homem havia saído da casa e, ao retornar, percebeu que a funcionária não estava dentro da residência.

Ao verificar a área externa do imóvel, ele encontrou a mulher dentro da piscina. O morador retirou a vítima da água e iniciou imediatamente os procedimentos de reanimação, realizando massagem cardíaca até a chegada das equipes de socorro.

Apesar dos esforços, os socorristas constataram a morte da mulher no local.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas e a área foi isolada para a realização dos trabalhos de investigação. Conforme as informações divulgadas, a piscina possui aproximadamente um metro de profundidade.

A principal hipótese inicial é de que a mulher tenha caído acidentalmente na piscina e não conseguido sair da água. No entanto, as circunstâncias da ocorrência ainda não foram esclarecidas.

A Polícia Civil investiga o caso para determinar como ocorreu a queda e as circunstâncias que levaram à morte. Inicialmente, a ocorrência é tratada como um possível acidente de trabalho, mas a causa e a dinâmica do episódio ainda dependem da conclusão das investigações.

Com informações do Plantão Maringá/TNOnline.