PRF reforça fiscalização nas rodovias federais do Paraná durante o feriado da Independência

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçará o policiamento e a fiscalização nas rodovias federais do Paraná durante o feriado da Independência, entre os dias 4 e 7 de setembro. A operação tem como objetivo ampliar a segurança viária e prevenir acidentes diante do aumento previsto no fluxo de veículos.

O planejamento da operação considera os locais e horários com maior concentração de acidentes graves e de movimentação de veículos, permitindo o direcionamento de policiais para os períodos mais críticos. As equipes atuarão de forma ostensiva e dinâmica, com fiscalização em pontos estratégicos das principais rodovias federais que cortam o estado.

Entre as prioridades está o combate às ultrapassagens indevidas, especialmente em trechos de pista simples. A medida busca prevenir colisões frontais, que estão entre os acidentes de maior gravidade registrados nas rodovias.

A fiscalização também será intensificada para combater a condução sob efeito de álcool e o excesso de velocidade, com a realização de comandos específicos e utilização de radares portáteis. A atenção será reforçada em perímetros urbanos atravessados por rodovias federais e em regiões próximas a eventos que possam provocar aumento na circulação de pessoas e veículos.

Outro foco da operação será a utilização do cinto de segurança por todos os ocupantes dos veículos, inclusive no banco traseiro, além do transporte adequado de crianças, com o uso correto dos dispositivo de retenção adequado.

A PRF também promoverá ações educativas, com abordagens rápidas e atividades do Cinema Rodoviário. Entre os temas abordados estará o risco da utilização do celular ao volante, uma das principais fontes de distração durante a condução de veículos.

Para garantir a fluidez do trânsito, a PRF adotará restrições à circulação de determinados veículos de carga em rodovias federais de pista simples, conforme regulamentação específica para o feriado. A medida será aplicada nos seguintes períodos:

* Sexta-feira (4): das 16h às 22h;

* Sábado (5): das 6h ao meio-dia;

* Segunda-feira (7): das 16h às 22h.

A restrição abrange combinações de veículos, passíveis ou não de Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE), que excedam os limites estabelecidos de largura, altura, comprimento ou peso. As equipes também estarão preparadas para atuar na rápida remoção de veículos acidentados ou avariados que possam comprometer a circulação.

_Orientações_

* Planeje a viagem e confira as condições do veículo antes de sair.

* Respeite os limites de velocidade e mantenha distância segura.

* Não ultrapasse em locais proibidos, especialmente em trechos de pista simples.

* Não dirija após consumir bebidas alcoólicas.

* Use o cinto de segurança em todos os bancos.

* Transporte crianças com o dispositivo de retenção adequado.

* Não use o celular ao volante.

* Em caso de emergência, disque 191.