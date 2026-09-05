Motorista sem CNH é preso após dirigir em zigue-zague e apresentar alto índice de álcool em Arapongas

Um homem que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (5), em Arapongas, no Norte do Paraná, após ser flagrado dirigindo sob forte efeito de álcool.

A ocorrência foi registrada por volta das 2h50, na Avenida Gaturamo, na região do bairro Petrópolis, nas proximidades do Centro Social Urbano (CSU). Uma equipe da Guarda Municipal realizava patrulhamento quando percebeu um Fiat Uno trafegando em zigue-zague pela via.

Os agentes deram ordem de parada ao motorista, que teve dificuldades até mesmo para estacionar o veículo. Durante a abordagem, foram constatados sinais evidentes de embriaguez, como olhos avermelhados, forte odor de bebida alcoólica, fala desconexa, comportamento agressivo e dificuldade para permanecer em pé.

O condutor aceitou realizar o teste do bafômetro, que apontou 1,06 miligrama de álcool por litro de ar expelido. O resultado caracteriza crime de trânsito.

Diante do flagrante, o homem foi algemado por questões de segurança e encaminhado à 22ª Subdivisão Policial de Arapongas, onde ficou à disposição da Justiça.

O veículo também foi autuado pelas irregularidades constatadas durante a ocorrência.