Touro de rodeio escapa e mata mulher em Barbosa Ferraz
Uma mulher morreu na noite desta sexta-feira (4) após ser atingida por um touro que escapou durante os preparativos para um rodeio em Barbosa...
Homem é preso em Jandaia do Sul durante operação da Polícia Civil contra fraude...
Um homem foi preso nesta sexta-feira (4), em Jandaia do Sul, durante uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) que investiga uma suposta...
Homem é morto com mais de dez facadas na frente da mãe em Sarandi
Um homem foi morto com mais de dez golpes de faca na tarde desta sexta-feira (4), no Jardim Verão, em Sarandi, na região metropolitana...
Empregada doméstica é encontrada morta em piscina de residência em Maringá
Uma empregada doméstica foi encontrada morta dentro da piscina de uma residência na tarde desta quinta-feira (3), em Maringá, no norte do Paraná. O...
PRF reforça fiscalização nas rodovias federais do Paraná durante o feriado da Independência
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçará o policiamento e a fiscalização nas rodovias federais do Paraná durante o feriado da Independência, entre os dias...
Ônibus interestadual é assaltado durante a madrugada na PR-317, em Floresta
Um ônibus interestadual foi alvo de um assalto na madrugada desta quinta-feira (3), na rodovia PR-317, em Floresta, na região de Maringá. O veículo...
Incêndio destrói edícula usada na fabricação de velas em Arapongas
Um incêndio destruiu uma edícula utilizada para a fabricação de velas na madrugada desta quinta-feira (3), em Arapongas, no Norte do Paraná. O imóvel...
Corrida da Aventura: Atleta de Mandaguari conquista vice-campeonato
Pamela Vendramini conquistou o vice-campeonato paranaense de Corrida de Aventura durante uma competição realizada em Piraquara. Representando o Quarteto Carcará, Pamela encarou um percurso de...