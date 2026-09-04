Homem é morto com mais de dez facadas na frente da mãe em Sarandi

Um homem foi morto com mais de dez golpes de faca na tarde desta sexta-feira (4), no Jardim Verão, em Sarandi, na região metropolitana de Maringá. O crime aconteceu na Rua das Tulipas e mobilizou equipes da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Samu e Corpo de Bombeiros.

A vítima foi encontrada gravemente ferida na garagem de uma residência, apresentando diversos ferimentos provocados por golpes de faca. As equipes de emergência realizaram manobras de reanimação por vários minutos e chegaram a entubar o homem, mas ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local.

Segundo informações da equipe médica que participou do atendimento, a vítima sofreu mais de dez facadas. O ataque teria ocorrido na presença da mãe do homem.

Suspeito é preso após o crime

Pouco depois do homicídio, agentes da Guarda Civil Municipal localizaram e prenderam o principal suspeito do crime. Conforme as informações apuradas, ele foi encontrado enquanto caminhava em direção a Marialva, nas proximidades da BR-376.

Durante as buscas, os agentes também encontraram duas facas de grande porte que teriam sido utilizadas no ataque. As armas foram apreendidas e devem ser encaminhadas para análise durante a investigação.

A Polícia Militar realizou os primeiros levantamentos no local, enquanto um investigador da Polícia Civil acompanhou a ocorrência e iniciou a coleta de informações sobre o caso.

Motivação ainda não foi esclarecida

Até o momento, a motivação do homicídio não foi divulgada. A Polícia Civil de Sarandi deverá investigar a relação entre a vítima e o suspeito, além de esclarecer o que teria provocado o ataque e toda a dinâmica do crime.

O caso causou grande movimentação no Jardim Verão, com a presença de diversas equipes de segurança e socorro.