Ônibus interestadual é assaltado durante a madrugada na PR-317, em Floresta

Um ônibus interestadual foi alvo de um assalto na madrugada desta quinta-feira (3), na rodovia PR-317, em Floresta, na região de Maringá. O veículo fazia a linha entre Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, e Ribeirão Preto (SP).

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a ocorrência aconteceu por volta das 1h50, nas proximidades do km 133, após o ônibus atravessar a ponte sobre o Rio Ivaí.

O coletivo passou a ser acompanhado por um Volkswagen Gol preto. Em um trecho de terceira faixa, o automóvel emparelhou com o ônibus e realizou manobras para obrigar o motorista a parar no acostamento.

Na sequência, dois homens encapuzados entraram na cabine do ônibus, sendo que um deles estava armado. Sob ameaça, o motorista foi obrigado a conduzir o veículo até uma estrada rural da região.

No local, os criminosos abriram o bagageiro e roubaram diversos objetos e pertences dos passageiros. As autoridades não divulgaram a quantidade de pessoas que estavam no ônibus nem o total de bens levados.

Após o crime, os suspeitos fugiram utilizando o Gol preto e tomaram rumo desconhecido. Equipes da PRE realizaram buscas e patrulhamento pela região, mas nenhum envolvido foi localizado até o momento.

Apesar do assalto, ninguém ficou ferido. O caso deverá ser investigado pelas autoridades policiais.