Com ajuda de Tiago Amaral Hospital Cristo Rei poderá atender Covid-19 no SUS

O deputado estadual Tiago Amaral esteve em Mandaguari nesta sexta-feira (26), para buscar solucionar a situação do Hospital Cristo Rei e o atendimento de pacientes diagnosticados com Corona Vírus (Covid-19).

Em reunião com o presidente da Câmara Municipal, Alécio Bento da Silva, vice-presidente Eron Barbiero, primeiro secretário Sebastião Alexandre, além do apoio dos vereadores Sidney Silva e Daniel Martins e do empresário Marcos Jovino, Tiago Amaral, após ouvir a demanda, com relação ao Hospital Cristo Rei, entrou em contato com o Secretário Estadual de Saúde, Beto Preto, que vai liberar para os próximos dias o hospital a atender os pacientes de Covid-19 pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o deputado, o mundo todo vive um grande problema com a Pandemia, e o Hospital Cristo Rei ajudará no tratamento, podendo diminuir o número de mortes pela doença. “Ao saber da situação do Hospital Cristo Rei, liguei para o Beto Preto e ele garantiu um bom número de vagas já para os próximos dias, apenas está finalizando a parte de documentação. Hoje a Saúde tem que ser prioridade. Agradeço ao presidente Alécio, ao Eron, Sebastião, Chiquinho e o Gambá que são vereadores verdadeiramente comprometidos com essa causa e estão lutando por uma saúde digna aqui em Mandaguari. Agradeço também ao meu amigo, meu parceiro Marquinhos que também está preocupado com nossa cidade. Sem rivalidade, apenas a união para o bem da nossa gente”, comentou o deputado.

O deputado, acompanhado dos vereadores, visitou o gabinete da prefeita Ivoneia Furtado, que sinalizou positivamente. “Agora só depende da prefeitura com a questão do contrato com o Hospital Cristo Rei, conseguimos destravar toda a burocracia no Estado, esperamos que em breve os pacientes fiquem sendo tratados aqui em nossa cidade”, disse Tiago Amaral.

Por Fernando Damas.