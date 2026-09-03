Incêndio destrói edícula usada na fabricação de velas em Arapongas

Um incêndio destruiu uma edícula utilizada para a fabricação de velas na madrugada desta quinta-feira (3), em Arapongas, no Norte do Paraná. O imóvel fica nos fundos de uma residência, na Rua Corruíra.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 1h20, após um vizinho perceber as chamas e solicitar ajuda. Uma equipe foi deslocada até o endereço com um caminhão de combate a incêndios e contou com o apoio da Defesa Civil.

O fogo provocou danos de grande monta na estrutura da edícula. O forro de PVC também desabou durante o incêndio.

As circunstâncias que deram início às chamas ainda não foram esclarecidas. Devido à utilização do espaço para a fabricação de velas, o local deverá passar por avaliação para identificar as possíveis causas do incêndio.

Até o momento, não havia informações sobre pessoas feridas na ocorrência.